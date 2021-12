Vier Verletzte nach Auffahrunfall am Potsdamer Ring in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf dem Potsdamer Ring in Wittenberg sind vier Personen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war eine 35-jährige Opel-Fahrerin auf dem Potsdamer Ring in Richtung Dresdner Straße unterwegs. Sie stoppte an der Einmündung zum Friedhof. Ein hinter ihr fahrender 65-jähriger Ford-Fahrer habe zwar ausreichend Abstand gehalten und rechtzeitig gebremst, hieß es von der Polizei, dies habe aber nicht auf einen dahinter folgenden 79-jährigen Renault-Fahrer zugetroffen.

Der fuhr ungebremst auf den Ford auf, der wiederum gegen den Opel geschoben wurde. Der Renault-Fahrer, die Opel-Fahrerin sowie der Beifahrer des Ford wurden dabei leicht verletzt. Der Ford-Fahrer erlitt einen Schock. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei am Renault und am Ford wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Durch Kameraden der Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden.