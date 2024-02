Sieben Wochen lang versucht MZ-Reporter Andreas Hübner so weit wie möglich auf Zucker zu verzichten. Welche Getränke er jetzt statt Cola, Limo und Saft bevorzugt.

Bei den Getränken ist Andreas Hübner sehr konsequent: „Momentan kommt bei mir kein Zucker mehr in die Tasse oder in das Glas.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

WITTENBERG/MZ. - Der grundsätzliche Gedanke meines Experimentes, von Aschermittwoch bis Ostern – also ganze sieben Wochen lang – auf Zucker zu verzichten, ist Gewichtsabnahme. An dieser Front habe ich tatsächlich, nach nunmehr zwei Wochen, erste Erfolge zu vermelden. Um genau zu sein etwa vier „erste Erfolge“, denn genau so viele Kilogramm habe ich, wenn ich den täglich vermeldeten Werten meiner Personenwaage vertrauen darf, bereits abgenommen.