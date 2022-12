Viele Verletzungen müssen versorgt werden, Schulbusse fallen aus

Busunternehmen stellt kurzfristig den Verkehr ein, Eltern sollen ihre Kinder abholen. Landkreis richtet einen Behandlungsplatz in der Stadthalle ein.

Wittenberg/MZ - Eisregen und glatte Straßen haben auch im Kreis Wittenberg am Montag für erhebliche Probleme gesorgt. Der Landkreis entschied kurzfristig, einen so genannten Behelfsbehandlungsplatz in der Stadthalle einzurichten, damit dort leichtere und mittelschwere Verletzungen behandelt werden können.