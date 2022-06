Viele fleißige Hände für den Urnengang im Landkreis Wittenberg

In Wittenberg wird auch bei der kommenden Bundestagswahl wieder wie hier in der Exerzierhalle ausgezählt.

Wittenberg - Lange ist es nicht mehr hin: Am 26. September findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Für die Verwaltungen in Städten und Kreisen bringt die demokratische Willensbekundung einigen Vorbereitungsaufwand mit sich. Geeignete Wahllokale müssen ausgewählt, die Wahlvorstände besetzt werden. Erfahrungen sind reichlich vorhanden, zumal die vergangene Abstimmung nicht lange zurückliegt. Dennoch ist es bisweilen nicht einfach, genug Menschen zu motivieren, bei der Wahl anzupacken - zumal etliche hundert Helferinnen und Helfer benötigt werden. Die MZ hat sich in Städten des Landkreises Wittenberg umgehört, wie die Situation ist.