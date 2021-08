Viele Angebote für Ältere in Wittenberg

Die Stadt Wittenberg bittet am 1. September wieder zu der beliebten Veranstaltung auf den Markt. Was diesmal pandemiebedingt anders ist.

Wittenberg - Lange hatte es so ausgesehen, als würde auch diese Veranstaltung im zweiten Jahr in Folge ins Wasser fallen, inzwischen aber steht fest: Es gibt 2021 wieder den bei dieser Altersgruppe äußerst beliebten Seniorenaktionstag. Als Termin wurde seitens der Stadt Wittenberg jetzt der 1. September genannt, zudem kehrt die Veranstaltung nach 2019, wo man baustellenbedingt auf den Platz vor der Exerzierhalle ausgewichen war, auf den Marktplatz zurück.

Unterhaltung und Information

Die Entscheidung, den Seniorenaktionstag doch stattfinden zu lassen, sei erst Ende Juni und damit vergleichsweise kurzfristig gefallen, sagte am Montag auf MZ-Anfrage Petra Trollius, Leiterin des Sachgebiets Sozialförderung im Rathaus. Die dort ansässige Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, soziale Vereine und Initiativen hatte die Veranstaltung vor über einem Jahrzehnt aus der Taufe gehoben, die sich in ihrer Mischung aus Unterhaltung und Information schon bald zu einem beliebten Jahrestreff für ältere Menschen entwickelte.

Freilich wird die 13. Ausgabe coronabedingt um einiges anders aussehen als ihre Vorgängerinnen. So wird die Veranstaltungsfläche vor dem Alten Rathaus mit Flatterband eingehegt und es gibt Eingangskontrollen an den insgesamt vier Zugängen. Die allgegenwärtige „3 G“-Forderung gilt auch hier: Zugang hat nur, wer geimpft, genesen oder zumindest getestet ist. Testmöglichkeiten fänden sich direkt in der Altstadt, verweist Trollius unter anderem auf Zentren am Schlossplatz und im „Arsenal“ sowie in nahen Apotheken.

Bestuhlt wird die Fläche für lediglich 130 Besucher, wobei man, wie Trollius betont, auch vom Rand des Marktplatzes aus gute Sicht auf die Bühne hat und den Darbietungen auch akustisch folgen kann; Rollstuhlfahrer sollten ohnehin besser auf den Gehwegplatten außerhalb des direkten Veranstaltungsbereichs parken, das Marktpflaster ist legendär holprig. Verzichten müssen die Besucherinnen und Besucher des Seniorenaktionstages, der diesmal unter dem Motto „Senioren wieder in Aktion“ steht, zudem aufs Schunkeln und den gemeinsamen Mittagstisch: Damit Abstands- und Hygieneregeln leichter einzuhalten sind, wird sowohl auf die sonst üblichen Bierzelt-Garnituren als auch auf jegliche Gastronomie verzichtet.

Wer sich selbst etwas zu trinken oder zu essen mitbringen möchte, könne dies allerdings gerne tun, sagt Petra Trollius und verweist in diesem Zusammenhang auch auf Einkaufsmöglichkeiten direkt in der Nähe. Und anders als gewohnt gibt es neben den fehlenden gastronomischen auch keinerlei andere Stände mit Informations- oder Beratungsangeboten.

Es ist also ein reglementierter und deutlich abgespeckter Seniorenaktionstag, der da anno 2021 durchgeführt wird. Aber man wollte in einer Zeit, da längst nicht alle Seniorenclubs wieder geöffnet hätten, im Sommer zumindest ein bisschen was anbieten, so Trollius. Dazu gehört wie bewährt ein Kulturprogramm, nicht nur für, sondern auch von Senioren. Zwischen 14 und 17 Uhr - ja, auch zeitlich tritt man im zweiten Pandemiejahr etwas kürzer - gibt es also Konzerte und Tanzaufführungen, Tai Chi und eine Theatermodenschau. Als Mitmachaktion wird beherzt ausgerechnet Singen angeboten, aber mit 3 G und Abstand dürfte die Sicherheit gewährleistet sein.

Heitere Muse zum Schluss

Auf einen hoch beliebten Programmpunkt zum Auftakt der sonst immer fünfstündigen Veranstaltung müssen die Seniorinnen und Senioren allerdings doch ein weiteres Mal verzichten: Das Landespolizeiorchester ist nicht dabei. Wittenberger spielen für Wittenberger lautet diesmal die Devise. Was kein Nachteil sein muss: Gegen Ende der Veranstaltung bringt das Paul-Gerhardt-Orchester Stücke der „Heiteren Muse“ zu Gehör.

„Der Gesundheitsschutz steht an erster Stelle“, postuliert Trollius. Schließlich handelt es sich um eine Zielgruppe, die zwar mehrheitlich geimpft sein dürfte, aber eben auch zu den besonders gefährdeten gehört. 2022 hoffe man, wieder das gewohnte Format anbieten zu können. (mz)