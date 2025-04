Offenbar arabisch-stämmige junge Männer haben sich in Wittenberg am helllichten Tage auf offener Straße gegenseitig mit Schlagwerkzeugen traktiert. Ein Mann hat dabei besonders viele Schläge und Tritte abbekommen.

Video zeigt Gewaltexzess in Wittenberg - Was die Polizei dazu sagt

Wittenberg/MZ. - Im Internet kursiert ein Video, das offenbar eine Schlägerei in Wittenberg festgehalten hat. Darauf ist eine Gruppe von etwa einem Dutzend jungen Männern zu sehen, die offenbar in arabischer Sprache in Streit geraten und mit Schlagwerkzeugen – Stangen oder ähnlichem – aufeinander einprügeln. Als ein junger Mann zu Fall kommt, wird dieser besonders hart traktiert, auch mit Tritten.