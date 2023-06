zahlreiche Kameraden im Einsatz Mit Video: Dachstuhlbrand - Feuerwehr löscht Haus in Oranienbaum

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Dachstuhlbrand in der Henriettenstraße in Oranienbaum ausgerückt. Im Haus wurden Katzen vermutet.