Ab Spätsommer soll die neue verkehrsberuhigte Straße fertig sein. Ob die Arbeiten an der Bürgermeisterstraße in Wittenberger trotz Frost im Zeitplan liegen.

Verzug wegen Frost - Ob die Arbeiten an der Bürgermeisterstraße in Wittenberg dennoch im Zeitplan liegen

Wittenberg/MZ - Die Bauarbeiten in der Bürgermeisterstraße in Wittenberg hätten inzwischen die Halbzeit erreicht, sagte Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) am Dienstag bei der Vor-Ort-Pressekonferenz. Die alte Straße hatte insbesondere beim Straßenbelag ein unschönes Bild geboten: Teils abgeplatzter Asphalt, der über das eigentliche Pflaster gegossen worden war, hatte für ein eher ruckeliges Fahrerlebnis gesorgt.