Die EVG hatte einen 50-Stunden-Warnstreik angekündigt. Der wurde dann aber kurzfristig abgesagt. Wie sich das am Montag auf Bahnreisende in Wittenberg auswirkt und warum die Gleise leer sind.

Wo sonst Pendler eilig zu ihren Züge unterwegs sind, herrscht am Montagmorgen am Wittenberger Hauptbahnhof gähnende Leere.

Wittenberg/MZ - Ein ICE aus Leipzig rollt in den Bahnhof. Wo sonst viele Pendler eilig in ihre Bahnen steigen, herrscht am Montagmorgen gähnende Leere. Lediglich zwei Reisende betreten den Waggon des Fernzugs, der nach Berlin unterwegs ist. Nun ist das Gleis am Wittenberger Hauptbahnhof wieder menschenleer. In der ebenso verwaisten Wartehalle wird gewischt, Taxifahrer warten auf Kunden.