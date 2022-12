Versuchter Totschlag

„Lebst du noch?“, fragte der Angreifer nach seiner Rückkehr: Ein 24-jähriger Wittenberger muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Wie er seine Tat rechtfertigt und was das Opfer von der Nacht berichtet.

Dessau/Wittenberg/MZ - Den Moment, als er blutüberströmt in der Wanne lag und der Angreifer ins Badezimmer zurückkehrte, hat der schmächtige Wittenberger bis heute nicht vergessen können. „Lebst du noch?“, wollte der 24-Jährige, der sich vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verantworten muss, in der Nacht vom 9. auf den 10. April 2022 von dem Schwerverletzten wissen.