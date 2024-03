Wittenberg/Dessau/MZ. - Im Prozess gegen drei Männer, die sich aktuell vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub und besonders schwerem Raub zu verantworten haben, hat der Sachverständige Felix Nikolas Schneider am Freitag das abschließende forensisch-psychiatrische Gutachten zum dritten Angeklagten erstattet.

Aus der Warte des Mediziners ist nicht davon auszugehen, dass der 45-Jährige zum Tatzeitpunkt in seiner Einsichts- und Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war. Wie Felix Nikolas Schneider ergänzte, komme eine Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt ebenfalls nicht in Betracht. Stützen musste er seine Einschätzung auf die ihm vorliegenden Akten und die direkten Eindrücke aus dem Prozess. Der Mandant von Verteidigerin Margret Holz, die aus dem Krankenstand zurückgekehrt war, hatte von seinem Recht Gebrauch gemacht und Anfang Dezember vorigen Jahres eine Exploration abgelehnt.

Mangelnde Impulskontrolle

„Wir hatten vielleicht fünf Minuten miteinander zu tun. Er war sehr freundlich, hat aber seine Ablehnung bestimmend formuliert. Das war schade. Doch ich muss es akzeptieren“, so der Chefarzt im Fachklinikum Uchtspringe (Landkreis Stendal). In dieser Einrichtung hatte der Angeklagte bei einem früheren Aufenthalt seinen Hauptschulabschluss gemacht. Aus den Gutachten jener Lebensphase gehe hervor, dass der Proband als emotional instabil eingeschätzt und ihm eine mangelnde Impulskontrolle zugeschrieben wurde, erklärte Schneider.

Mit zunehmendem Alter habe der Angeklagte zu „einer gewissen Stabilität“ gefunden. Seine Impulsivität sei als Persönlichkeitsakzentuierung anzusehen und nicht als Störung. Dass der gebürtige Stendaler, der heute in Wittenberg lebt, eine Nachreifung durchmachte, zeige sich an der „relativ unauffälligen“ Aktenlage. Aus vorherigen Gefängnisaufenthalten seien keine Zwischenfälle bekannt. Ferner fänden sich „keine massiven Hinweise“ auf eine Subtanzkonsumstörung im Hinblick auf Alkohol und Betäubungsmittel.

Allerdings sah der Experte die starke Gefahr, dass es erneut zu Straftaten kommt. „Die kriminelle Vorgeschichte schlägt sich ziemlich krass nieder“, sagte Felix Schneider. Nach seinen Worten wohnte den meisten der Delikte „ein Bestrafungscharakter“ inne. Dieser treffe mithin auch auf den aktuellen Tatvorwurf zu. Das Trio hatte laut der von Staatsanwältin Julia Legner vertretenen Anklage am 4. Juni vorigen Jahres in Wittenberg einen heute 53-jährigen Geschädigten in dessen Wohnung schwer misshandelt. Darüber hinaus wurde dem Opfer wie berichtet ein Küchenmesser an den Hals gehalten, um so an die PIN für seine EC-Karte zu gelangen.

Was jetzt geplant ist

Motiv für den 45-Jährigen soll gewesen sein, dass ihn der Geschädigte fortgesetzt beschuldigte, sexuelle Übergriffe begangen zu haben. Eine Provokation, die dazu geführt haben könnte, die Ehre mit Gewalt wiederherzustellen. Die Schwurgerichtskammer unter dem Vorsitz von Uda Schmidt plant, an den beiden kommenden Fortsetzungstagen – dem 26. und 27. März – das Verfahren abzuschließen.