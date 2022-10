Wollte 39-Jähriger seine Ehefrau töten?

In Oranienbaum-Wörlitz hat die Polizei einen 39-jährigen Mann festgenommen. Er soll versucht haben, seine Ehefrau umzubringen.

Oranienbaum-Wörlitz/DUR/slo – In Oranienbaum-Wörlitz soll ein 39 Jahre alter Mann versucht haben, seine Ehefrau zu töten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, geschah der Vorfall bereits am Donnerstag. Der 39-Jährige soll seine vier Jahre jüngere Frau mit einem Schlagwerkzeug angegriffen und mehrfach auf sie eingeschlagen haben.

Das Opfer wurde bei der Attacke schwer am Kopf verletzt, ist nach Angaben der Behörden jedoch außer Lebensgefahr.

Der 39-Jährige sei nach dem Angriff geflohen, konnte am nächsten Tag jedoch festgenommen werden. Aktuell sitzt der Verdächtige im Gefängnis. Die Polizei ermittelt weiter zur Tat und zum Motiv des Angreifers.