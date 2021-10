Verstörend schön - Welche Kunstwerke derzeit in der Evangelischen Akademie in Wittenberg zu sehen sind

Malerei von Claudia Hauptmann ist derzeit in der Evangelischen Akademie in Wittenberg zu sehen. Was das Haus am Schlossplatz diese Woche noch bietet.

Die in Berlin lebende Künstlerin Claudia Hauptmann stellt derzeit in der Evangelischen Akademie in Wittenberg aus.

Wittenberg/MZ - So eine Pietà ward noch nicht gesehen: Der Leichnam ihres Sohnes scheint eine Marionette, er besteht aus Baguette, am Boden liegt ein Kreuz, in das die Fäden münden. Marias Gesicht ist schmerzverzerrt, aber unklar bleibt, ob aus ihrem aufgerissenen Mund ein Klageschrei über den enormen Verlust hallt. Und dann ist da dieses Brot, das an Stelle von Jesu Kopf nun an ihrer Wange liegt...

Nicht ohne Anmeldung

Geschaffen hat diese Darstellung, die auch Vesperbild genannt wird, Claudia Hauptmann. Eine Ausstellung mit 30 teils raumgreifenden Werken der in Berlin lebenden Künstlerin ist jetzt in der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg zu sehen. Die Schau, die den Titel „Muttersprache“ trägt, wird am 29. Oktober, dem Vorabend des diesjährigen Lutherstudientages eröffnet. Wie der zuständige Akademiestudienleiter Paul Martin sagt, können für die Vernissage noch einige wenige Anmeldungen entgegengenommen werden, es ist ja immer noch Corona und in der Akademie sind die Plätze begrenzt. Um aber in den kommenden Monaten Interessierten einen Ausstellungsbesuch zu ermöglichen, könnten sich diese in der Akademie melden. Dann würden Termine vereinbart.

Alles andere wäre unverzeihlich: Solch ausdrucksstarke Kunst kann nicht einfach hinter verschlossenen Türen hängen. Schon beim Betreten des vorderen Foyers wird der Gast gefangen genommen von einem Bildpaar, das die Vertreibung aus dem Paradies verhandelt, aber auch hier (ver)stört etwas die Sehgewohnheiten: Dieses Paradies ist kein grüner Garten Eden, das hier hat seine besten Zeiten lange hinter sich, überall Steine.

So geht das weiter: Man durchschreitet die Räume, sieht vertraute Motive nicht nur, aber auch mit religiösen Inhalten, und dann verfängt sich der Blick in einem Detail, in etwas, das Hauptmann hinzugefügt oder neu interpretiert hat. „Anfang mit Äpfeln“ ist so ein Motiv, bei dem kein Zweifel besteht, dass es sich um Adam und Eva handelt, die aßen vom Baum der Erkenntnis mit den bekannten Folgen. Bei Hauptmann erinnert die Szenerie, wie sie selbst es formuliert, an den Urknall. Äpfel fliegen Planeten gleich in alle Richtungen. Und um noch mal auf die erwähnte Pietà zu kommen: Die Künstlerin, die sagt, sich mit dem christlichen Glauben verbunden zu fühlen, hat das Geschehen auf eine Art Theaterbühne verlegt. Im Gespräch erinnert sie ans Abendmahl, bei dem es heißt: Nehmt und esst, das ist mein Leib... „Haarsträubend“, sagt sie. So kann man das sehen.

Claudia Hauptmann: Anfang mit Äpfeln, 140 × 140 cm REPRO: Nitz

Das menschliche Sein

Hauptmann selbst nennt auf Nachfrage die Bibel als eine Inspirationsquelle, da ist ja auch alles drin, was das menschliche Sein ausmacht. Aber auch die Mythologie oder fremde Märchen inspirieren sie bei der Arbeit und erkennbar das Zeitgeschehen, denn in der Schau findet sich manche Arbeit, die kritisch Bezug nimmt beispielsweise zur schönen digitalen Welt, die den Menschen, wenn er nicht acht gibt, von sich selbst und der Natur entfremden kann.

Einnehmend bei allem ist Hauptmanns Malweise, über die etwa Sabine Elsner von der Leipziger Galerie Artae schreibt, Hauptmann stehe in der Tradition einer „realitätsbezogenen, gegenständlichen Malerei und gehört damit zur zweiten Generation der Leipziger Schule bzw. zur Neuen Leipziger Schule“.

Claudia Hauptmann: Penelope (100 × 80 cm), Öl/Tempera auf Leinwand REPRO: Nitz

Vom allgemeinen Priestertum

Akademiestudienleiter Martin sieht eine „Spannung zwischen der Bildsprache, die an Alte Meister erinnert, und der zeitgenössischen, oft gesellschaftskritischen Assoziationsebene der Bilder: Die ,Muttersprache’ der altmeisterlichen Malweise verwandelt sich zu einer lebendigen, heutigen Bildrede, mit viel Malfreude und Sinnlichkeit“. Diesen Freitag wird die Ausstellung also eröffnet, die Einführung übernimmt die Kunsthistorikerin Ulrike Krenzlin.

Eingebettet ist die Vernissage in den Auftakt des Lutherstudientages, eine Kooperation von Akademie, Stiftung Luthergedenkstätten und Evangelischer Wittenbergstiftung. Die Veranstaltung findet seit vielen Jahren rund um den Reformationstag statt, diesmal geht es um die Frage, wie es heute mit Luthers „allgemeinem Priestertum“ aussieht.