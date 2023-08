In Wittenberg ist am Wochenende das dreitägige Weinfest auf der Schlosswiese gefeiert worden. Warum nicht nur die Regenschauer die Bilanz des Festes trübten.

Weinfest in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Ein bisschen zum Weinen war das diesjährige Weinfest. Denn der Himmel weinte viel in diesen Tagen, nicht nur zum Auftakt am Donnerstag. Aber wenn es Petrus mit Bacchus mal gut meinte, dann bummelten Weinfreunde zu den Angeboten der Winzer, egal ob aus der Flasche oder aus dem Ballon, kosteten, verglichen und entdeckten so manchen neuen Geschmack für sich. Dann kam auch Stimmung auf auf der Schlosswiese. Bester Beweis dafür war Freitagabend, als „Tänzchentee“ Bühne und das Publikum eroberte.