Schüler des Wittenberger Lucas-Cranach-Gymnasiums stellen im Rathaus aus - Was es zu sehen gibt

Vernissage in Coswig

Coswig/Wittenberg/MZ - Spätestens als Joel Giese am Flügel im Coswiger Ratssaal Platz nahm, verstummten etwaige geflüsterte Seitengespräche. Recht forsch begann sein Klavierspiel und mündete auch in gediegenere Passagen. Der Schüler der Coswiger Musikschule-Heinrich-Berger verwöhnte die Besucherinnen und Besucher mit einer Ballade von Johannes Brahms. Damit komplementierte er am Donnerstag die Vernissage „Junge Variationen“. Zum nunmehr 13. Mal stellen Schülerinnen und Schüler des Wittenberger Lucas-Cranach-Gymnasiums ihre Kunstwerke im Coswiger Rathaus aus.