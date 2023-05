Mann war am Donnerstag mit seinem Wagen verschwunden.

Vermisster Coswiger in Mecklenburg-Vorpommern tot aufgefunden

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern fand den Vermissten leblos auf.

Coswig/MZ - Ein seit Donnerstag vermisster Mann aus Coswig ist in Mecklenburg-Vorpommern von der dortigen Polizei tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizeiinspektion Dessau-Wittenberg am Montag mit. Nach dem 48-Jährigen, der am Donnerstagabend gegen 21 Uhr mit seinem VW verschwunden war, war öffentlich gesucht worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, die zum Tod des Mannes geführt hätte, lägen nicht vor, hieß es von der Polizei.