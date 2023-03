Nach etlichen Anläufen stehen auf der Stadtratssitzung in Coswig nun die Pläne der Enerparc GmbH zur Entscheidung an. Das Hamburger Unternehmen möchte auf diesen Ackerflächen in Klieken nördlich der B 187 eine 50 Hektar große Photovoltaik-Anlage entstehen lassen.

(Foto: Thomas Klitzsch)