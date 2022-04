Verhandlung nach Attacke mit Messer in Wittenberg

Mit einem Urteil gegen den mutmaßlichen Messerstecher wird am Freitag gerechnet.

Dessau/Wittenberg/MZ - Mit dem Urteil gegen einen 21-jährigen Mann aus Afghanistan kann an diesem Freitag gerechnet werden. Das kündigte Uda Schmidt, Vorsitzende Richterin der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau, jetzt an. Der von Jörg Filipski verteidigte Angeklagte muss sich wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verantworten.