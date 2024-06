Am Amtsgericht wird gegen zwei Angeklagte verhandelt, denen unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird. Von Tritten, Schlägen und Beleidigungen ist die Rede.

Verhandlung in Wittenberg wegen Tritten, Schlägen und Beleidigungen

Das Amtsgericht in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Wegen des Vorwurfs gefährlicher Körperverletzung müssen sich gegenwärtig zwei Angeklagte vor dem Wittenberger Amtsgericht verantworten, eine junge Frau und ein Mann, der bereits eine Haftstrafe verbüßt und am Montag in Handschellen in den Gerichtssaal geführt wird.