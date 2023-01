Verhaltener Jahresstart in den Sportstudios

Wittenberg/MZ - Vor nicht mal dreieinhalb Wochen haben wir das Jahr 2022 abgehakt und die bevorstehenden zwölf Monate begrüßt. Gerade in den Stunden zuvor haben sich viele Menschen Gedanken darüber gemacht, welche Dinge sie in 2023 anders, sprich besser machen wollen. Die Rede ist von guten Neujahrsvorsätzen. Mehr Sport zu treiben, ist dabei ohne Zweifel einer der Klassiker. Das sorgt in Fitnessstudios grundsätzlich für einen bemerkenswerten Anmeldeschwung in den ersten Januarwochen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.