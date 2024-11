Verfolgungsjagd in ABtsdorf Gefährliche Flucht unter Kokain: Fahrer ohne Führerschein attackiert Polizisten nach Crash

In Abtsdorf flüchtete ein 39 Jahre alter Autofahrer am Montagabend vor einer Verkehrskontrolle. Nachdem die Verfolgungsjagd in einem Unfall endete, stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und unter dem Einfluss von Kokain stand.