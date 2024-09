Der Gräfenhainicher Carneval Club e.V. hat am Mittwoch, 25. September die Chance, insgesamt 1.000 Euro zu gewinnen. Was die Mitglieder dafür tun müssen.

Gräfenhainichen/MZ - Der Gräfenhainicher Carneval Club e.V. hat am Mittwoch, 25. September die Chance, insgesamt 1.500 Euro zu gewinnen. Was die Mitglieder dafür tun müssen?

Ab 16 Uhr müssen sich am Vereinsheim im Gräfenhainichen (Grüne Gasse 2, 06773 Gräfenhainichen) 100 Leute treffen. Dort erwartet die Gäste dann ein buntes Bühnenprogramm von Radio Brocken, zu dem alle Einwohner aber auch alle aus der Umgebung herzlich eingeladen sind, heißt es in der Mitteilung des Radiosenders. Die Sachsen-Anhalt Reporter des Radiosenders übergeben feierlich 1.000 Euro an den Gewinnerverein. Voraussetzung ist aber, dass sich mindestens 100 Freunde und Unterstützer zu dieser Zeit am Vereinsheim der Karnevalisten versammeln. Dann verdoppelt Radio Brocken den aktuellen Gewinn von bereits 500 Euro.

Insgesamt vier Wochen lang fährt das Radio Brocken Reportermobil durch das gesamte Bundesland und schenkt täglich einem Verein in Sachsen-Anhalt bis zu 1.000 Euro. Die Gewinnervereine werden dabei jeden Morgen in der Radio Brocken Morgenshow ausgelost. Rufen diese dann im Studio an, haben sie schon mal 500 Euro sicher. Wenn die Vereine es schaffen, am Radio Brocken Bühnenprogramm zwischen 16 und 17 Uhr in den Gewinnerorten mindestens 100 Unterstützer zu versammeln, erhalten sie zusätzlich 500 Euro.