Verein Reso-Witt übernimmt vakante Jugendclubs in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Es ist vollbracht: Nach einem verstolperten ersten Anlauf ist es der Stadt Wittenberg nun gelungen, auch die letzten der noch vakanten Jugendclubs zu besetzen: Die so genannten Arbeitsfeldpakete 6 und 7 übernimmt der Wittenberger Verein Reso-Witt. Dies teilte zu Wochenbeginn Reso-Witt selbst der MZ mit. Die Übernahme solle - wie auch seitens der Stadt geplant - per 1. Januar 2022 erfolgen, die beiden Mitarbeiterinnen würden übernommen. „Meine Einschätzung ist, dass diese Information in der Presse stehen sollte, da diese Thematik im politischen Raum (Ausschüsse) auf Stadt- und Kreisebene innerhalb der letzten rund 12 Monate sehr groß angelegt war“, schreibt der geschäftsführende Vorstandsvorsitzende von Reso-Witt, Tobias Baumgarte, in seiner Mitteilung vom 4. Oktober.

Das kann man wohl sagen. Die in Teilen ohnehin umstrittene Neuordnung der Wittenberger Clublandschaft hatte sich noch verzögert, nachdem ein Interessent von außerhalb, der sich als Betreiber für gleich acht der insgesamt 15 Jugendclubs beziehungsweise auf die Hälfte der acht Arbeitsfeldpakete erfolgreich beworben hatte, kurz vor der Vertragsunterzeichnung Ende Mai überraschend abgesprungen war.

Der ursprüngliche Starttermin am 1. Juli war damit nicht mehr zu halten. Mitteilenswert fand das die Stadtverwaltung von sich aus nicht. Sie startete ein zweites Interessenbekundungsverfahren für die sechs betroffenen Einrichtungen bzw. die beiden Arbeitsfeldpakete 6 und 7 (Pratau/Seegrehna/ Straach sowie Reinsdorf/Nudersdorf/Boßdorf) und zeigte sich auf Anfrage erfreut über die gefundene Lösung für zwei weitere, den Apollensdorfer Mini-Club und das „nebenan“ in der Altstadt. Letztere beiden sollen wie berichtet an den christlich geprägten Anbieter EC gehen.

Die Stadt Wittenberg hatte zuletzt auf die noch ausstehende Zustimmung des Jugendhilfeausschusses beim Landkreis verwiesen und sich im September entsprechend bedeckt gehalten, die notwendige Sitzung hat inzwischen aber stattgefunden.

Der Verein Reso-Witt, der in der Jugend-, Sozial- und Erwachsenenhilfe sowie in der Straffälligenhilfe tätig ist, betreibt bereits einen Jugendclub in Vockerode.