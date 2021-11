Veranstaltungen in Wörlitz und Wittenberg erinnern an Pogromnacht

Auch in diesem Jahr wird am Denkmal des jüdischen Friedhofs in Wörlitz am 9. November an die Pogromnacht erinnert.

Wörlitz/Wittenberg/MZ - Mit Gottesdiensten und Gedenkveranstaltungen erinnern Kirchengemeinden gemeinsam mit Kommunen und jüdischen Gemeinden an die Pogromnacht vor 81 Jahren. Am 9. November 1938 wurden unter Federführung der Nazi-Diktatur auch in Anhalt Juden getötet, verletzt und verschleppt, Synagogen in Brand gesetzt, jüdische Geschäfte und Einrichtungen verwüstet.

Eine Andacht zum Pogromgedenken in Wörlitz findet am 9. November um 16 Uhr am Denkmal des jüdischen Friedhofs statt. Sie wird mitgestaltet vom Posaunenchor „Evangelisch im Wörlitzer Winkel“.

An die Stätte der Mahnung an der Stadtkirche in Wittenberg lädt die Evangelische Akademie in Zusammenarbeit mit der Stadtkirchgemeinde die Stadtgesellschaft zum öffentlichen Gedenken am 9. November um 18 Uhr ein. Zu diesem Novembergedenken spricht Akademiedirektor Pfarrer Christoph Maier. Zu Wort kommen auch jugendliche Stimmen, die mit dem Projekt „Stelen und Steine“ der Jungen Akademie unter der Studienleitung von Tobias Thiel auch in der der heutigen Zeit für die Unübersehbarkeit der Haltungen und Vorgänge jener Zeit sorgen.