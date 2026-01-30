Ausflugstipps: Von der Sommerlandtour mit Monika Martin in Wittenberg über Vogelbeobachtung mit Frühlingsblick im Luisium bis hin zu einer Pilzwanderung im Winter in der Dübener Heide.

Wittenberg/MZ. - Diesmal haben die Ferienkinder Schnee sogar noch vor der Tür. Das ist eine gute Gelegenheit für kurze Exkursionen in die Region. Hier einige Tipps für Veranstaltungen und geführte Wanderungen:

Sommerlandtour mit Monika Martin in Wittenberg

Mit der großen Sommerland-Tour gastiert Monika Martin am Sonntag, 1. Februar, im Wittenberger Stadthaus. Sie verspricht eine Musik, die der Seele gut tut. Schon seit 30 Jahren begleitet „die goldene Stimme aus Graz“ mit ihren Liedern die Menschen in glücklichen Momenten und spendet Trost in schweren Zeiten. „Wer meine Musik kennt, weiß, dass sie zum Zuhören einlädt. Sie ist kein ,Hand in Hand am Palmenstrand’, sondern erzählt Geschichten mit Inhalt – Botschaften, die ich meinem Publikum mit auf den Lebensweg geben möchte“, so die Künstlerin. Dies gilt auch für ihre Jubiläumstour anlässlich der 30 Jahre Bühnenpräsenz. Deren Titel „Sommerland“ ist auch der Titel ihres 29. Albums.

Karten gibt es unter anderem im Wittenberger Medienpunkt von MZ und Super-Sonntag, Jüdenstraße 28.

Familienexkursion ins Luisium

Zu einer Familienexkursion mit dem Titel „Vögel in der Stadt“ lädt die Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe interessierte Naturfreunde in das Luisium ein. Anlass ist der Welttag der Feuchtgebiete, der seit 1997 alljährlich am 2. Februar begangen wird. Die Tour startet am Sonnabend, um 9.30 Uhr im dortigen Welterbepark.

„Zur Ausschau nach Brutpartnern und zur Futtersuche zieht es die Vögel in die Stadt“, heißt es in der Ankündigung. Dort können sie jetzt gut in den laublosen Bäumen und Sträuchern beobachtet werden. Die Nähe zur Stadt hat für die Vögel Vorteile für die Nahrungssuche. Zudem frieren städtische Gewässer weniger schnell und flächendeckend zu als solche in der offenen Landschaft.

Günter Weißköppel, ehrenamtlicher Naturschutzhelfer im Gebiet, führt die Teilnehmer der Exkursion in die winterliche Muldeaue im Biosphärenreservat Mittelelbe und hat bereits den nicht mehr weit entfernten Frühling im Blick. Ein Fernglas ist empfehlenswert.

Die Führung dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist der Parkplatz für das Luisium.

Jürgen Kristin spricht über archäologische Spurensuche in der Düebener Heide

Zu dem Vortrag „Wüste Dorfstätten in der Dübener Heide – Archäologische Spurensuche“ lädt das Informationszentrum Haus am See in Schlaitz am Sonntag, um 14 Uhr sein. Wie es in der Ankündigung heißt, sei die Dübener Heide eine vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft mit langer Vergangenheit. Ihr heutiges Erscheinungsbild ist maßgeblich im ausgehenden Mittelalter entstanden. Aus dieser Zeit haben sich viele Flurnamen und Waldbezeichnungen erhalten, die von einer einstigen dichten Besiedelung künden: den wüsten Dorfstätten der Dübener Heide. Der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger Jürgen Kristin nimmt in seinem Vortrag die Zuhörer zu ausgewählten Ortswüstungen mit und berichtet über den Forschungsstand, dem Werden und Vergehen vieler Siedlungen.

Platzreservierungen für den Vortrag im

Informationszentrum sind unter Telefon: 34955/214 90 möglich.

Hochschul-Campus in Dessau lädt zur Design-Show

Von 10 bis 16 Uhr öffnet der Campus Dessau öffnet seine Türen und der Fachbereich Design lädt alle Interessierten zum Anschauen und Mitmachen ein. Es werden aktuelle Projektergebnisse gezeigt. Neben Ausstellungen und Präsentationen, einem Design-Shop sowie Rundgängen durch Werkstätten und Labore wird es vielfältige Mitmachaktionen geben. Auch die Mappenberatung für Studieninteressierte wird wieder angeboten. Studenten und Lehrkräfte des Fachbereichs freuen sich darauf, ihre Ergebnisse und Arbeitsweisen zu präsentieren und mit Interessierten ins Gespräch zu kommen.

Pilzwanderung in der Dübener Heide mit Eis und Schnee

Mit einem Pilzsachverständigen können Interessenten auf eine winterliche Entdeckungstour durch den Heidewald bei Bad Düben gehen. Bei dieser besonderen Winterwanderung dreht sich alles um Pilze, die Frost, Schnee und Kälte trotzen und um die spannenden Spuren, die sie im Ökosystem hinterlassen. Start um 9 Uhr und Ziel um 11 Uhr für die rund fünf Kilometer lange, leichte Wanderung ist der Waldfriedhof in Bad Düben. Die Teilnahme ist kostenfrei. Voranmeldung ist erforderlich unter www.naturpark-duebener-heide.de/veranstaltungen oder telefonisch über die Naturparkgeschäftsstelle im Naturpark-Haus unter 034243/72993.