Empfehlungen: Es gibt ein Weihnachts- und auch ein Neujahrskonzert, Rodelspaß auf Berg Rosi und Baumverbrennen auf der Burg.

Wittenberg/MZ. - Viel Schnee, Eiseskälte oder weniger Schnee und Glätte? Die Prognosen für dieses Wochenende, 10. und 11. Januar, gehen auseinander. Deshalb hier einige Tipps für Winterliches drinnen und draußen:

Kathy Kelly in der Wittenberger Stadtkirche

Noch als Weihnachtskonzert angekündigt wird der Abend mit Kathy Kelly. Mit diesem kommt sie am Sonnabend in die Wittenberger Stadtkirche. Um 19.30 Uhr wird dazu eingeladen. In der Ankündigung heißt es, dass jedes Konzert ihrer Tournee mit einer warmen und einladenden Atmosphäre beginnt. Kathy Kelly präsentiert klassische Weihnachtslieder wie „Stille Nacht,“ „Leise rieselt der Schnee,“ und „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“ mit ihrer bezaubernden Stimme. Da sie aber nicht nur an den Traditionen festhalte, bringe sie auch moderne Klassiker ins Spiel. Lieder wie „Last Christmas“ und „Mary Boy Child“ von Boney M schaffen eine frische Note und erinnern an zeitgemäße Weihnachtsfreuden.

Karten unter anderem im Medien-Punkt von MZ und Super-Sonntag, Wittenberg, Jüdenstraße 28.

Das Akademische Orchester Halle gastiert in der Reihe Leucorea musica in Wittenberg

Unter dem Titel „Schicksale“ steht das Neujahrskonzert in der Reihe „Leucorea musica“. Es erklingt am Sonntag, ab 16.30 Uhr im Wittenberger Stadthaus. 90 musikbegeisterte Studenten verbringen ein Wochenende in Wittenberg und geben zum Abschluss dieses Konzert.

Im Mittelpunkt des Konzertes des Akademischen Orchesters Halle steht dieses Mal die 5. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch aus dem Jahr 1937. Entstanden während des Großen Stalinistischen Terrors, ist sie ein Werk voller Dramatik, Groteske, Schmerz, erzwungenem Jubel, und damit Abbild dieses Künstlerschicksals zwischen Opportunismus und Opposition. Als Kontrast dazu singt die Dresdner Sopranistin Marie Hänsel Orchesterlieder von Richard Strauss, die durch ihre zarte Schönheit und klangliche Raffinesse beeindrucken. Es sind musikalische Kleinode, in denen eher stille Schicksale von Zurückgezogenheit, Liebe und Erinnerung erzählt werden. Als Eröffnung erklingt eine Ouvertüre des ukrainischen romantischen Komponisten Mykola Lyssenko, die dieser für seine Kosaken-Oper „Taras Bulba“ schrieb.

Tickets zu 14 / ermäßigt 8 Euro können im Vorverkauf an der Touristeninformation erworben werden sowie an der Abendkasse (eine Stunde vor Konzertbeginn)

Rodelspaß auf dem Mount Rosi in Gräfenhainichen

Schlittenspaß kann es an diesem Wochenende sicher an vielen Orten geben. Aber eine besondere Gaudi soll erneut in Gräfenhainichen anstehen. Auf dem Mount Rosi wird wieder zum Spaß im Rodelreifen eingeladen. Besucher können an diesem Freitag von 16 bis 22 Uhr und am Sonnabend ab 15 Uhr auf der Schneehöhe rutschen. Ab 19 Uhr startet am Sonnabend zudem die Apres-Ski-Party im beheizten Festzelt. Am Sonntag kann noch einmal von 13 bis 22 Uhr gerodelt werden.

Weihnachtsbaumverbrennen auf der Wasserburg Roßlau

Einen Abschied vom Weihnachtsbaum in einer besonderen Atmosphäre gibt es am Sonnabend in Roßlau. Der Förderverein lädt die Roßlauer und gern auch Gäste ein, ihren abgeputzten und trockenen Baum zwischen 16 und 20 Uhr auf die Burg zu bringen, um ihn dort dem Lagerfeuer zu übergeben. Als Dankeschön gibt es für den mitgebrachten Baum einen „Burgschnaps“. Da für das leibliche Wohl mit Bratwürstchen, Glühwein und Kinderpunsch gesorgt wird, können Besucher gern auch ohne einen Baum zur Burg kommen.