Dessau – Theater: Am Sonnabend, 27. Januar, kehrt mit „Tristan und Isolde“ eine Oper Richard Wagners ans Anhaltische Theater zurück. Um 16 Uhr öffnet sich in Dessau der Vorhang für die Inszenierung von Michael Schachermaier, in der Kammersängerin Iordanka Derilova und Tilmann Unger in den beiden Titelpartien zu erleben sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Es geht an diesem Wochenende wieder närrisch zu. Im 50. Jahr seines Bestehens will am Sonnabend, 27. Januar, der Gräfenhainicher Carnevals Club mit seiner Jubiläumsgala in den Höhepunkt der fünften Jahreszeit starten. Die Reinsdorfer Narren steigen am Sonnabend mit ihrer ersten Abendveranstaltung in ihre 64. Session ein, während sich die Kropstädter mit dem Weiberkarneval am Sonnabend in die 68. Session jubeln. Nachdem Pretzsch am vorigen Wochenende seinen Auftakt furios gefeiert hat, wird dort am Sonnabend zum Rentnerkarneval und am Sonntag zum Kinderkarneval eingeladen. Die Kinder sind am Sonnabend auch in Oranienbaum gut drauf, wenn die Ranjnboomer Narrengilde einen Fasching für sie gestaltet.