Veranstaltung im Augusteum Wittenberg - Luthers Hund Tölpel entdeckt die Heilige Schrift

„Sonntags bei Luthers“ widmet sich am 31. Juli der Bibelübersetzung.

Tölpel lädt am Sonntag kommender Woche wieder zum Familienbesuch bei Luther ein.

Wittenberg/MZ/CNI - Am 31. Juli können Familien wieder Zeit bei Luther verbringen. Passend zum Jubiläum „500 Jahre Bibelübersetzung“ von Martin Luther entdeckt sein Hund Tölpel die Heilige Schrift. Die Veranstaltung findet in der Reihe „Sonntags bei Luthers“ im Augusteum Wittenberg statt. Bei der Reihe handelt es sich um ein Angebot der Kulturellen Bildung der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Beginn ist um 14 und um 15.30 Uhr. Die Teilnahmekosten betragen sechs Euro je Kind.