Radfahrerin Auge ausgestochen: Wittenberger soll in psychiatrische Anstalt

Wittenberg/Dessau/MZ - Das Asservat sechs aus zweiundzwanzig ist eine improvisierte Waffe. Eine Schraube, etwa von der Länge einer Handkante, getrieben durch ein Stück schwarz lackiertes Holz. Primitiv und gleichzeitig bedrohlich sieht das aus, was da in einem Plastikbeutel steckt. Benutzt wurde diese Waffe wie ein Faustmesser. Damit schlug Thomas G. elf Mal in das Gesicht von Angelika E. - ein Schlag traf ihr Auge, durchtrennte Horn- und Lederhaut, durchdrang die Augenhöhle bis in die Nähe des Hirnstamms. Schuldfähig im juristischen Sinne ist der Täter nicht. Thomas G. ist psychisch krank, leidet unter einer paranoiden Schizophrenie. Am Donnerstag wurde nun das Urteil gesprochen. Vermutlich wird er viele Jahre in einer psychiatrischen Anstalt verbringen.