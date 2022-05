Urteil gegen 28-Jährigen gesprochen

Ein 28-Jähriger versucht an einer Tankstelle in Wittenberg einen Brand herbeizuführen, um sich selbst wegen seiner Wahnvorstellungen umzubringen. Jetzt gibt es ein Urteil.

Dessau/Wittenberg - Für den 28-jährigen Beschuldigten, der sich in einem Sicherungsverfahren vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen versuchten Mordes, begangen mit einem gemeingefährlichen Mittel, und versuchter Brandstiftung in Tateinheit mit Sachbeschädigung zu verantworten hatte, ist die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt angeordnet worden. Das Urteil verkündete die Vorsitzende Richterin Uda Schmidt am Donnerstagnachmittag. Für Verteidiger Volker Gößling wird die Entscheidung Anlass sein, in Revision zu gehen.