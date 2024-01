Ursache für Brand in Trajuhn an Neujahr ist noch unklar

Löscharbeiten an einem Haus im Wittenberger Ortsteil Trajuhn.

Wittenberg/MZ. - Die Ursache für den Brand im Dachstuhl eines Neubaus im Wittenberger Ortsteil Trajuhn ist noch ungeklärt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Neujahrstag war ersten Erkenntnissen zufolge Feuer auf dem Dach eines Flachbaus ausgebrochen, der mit dem Haupthaus verbunden ist. Von dort hatte sich der Brand ausgedehnt. Personen waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Haus. Die Feuerwehr löschte den Dachstuhl, indem in kleinteiliger Arbeit Dachhaut und Dämmschicht entfernt und Glutnester gelöscht wurden. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Neben zahlreichen kleineren Brandherden, die von Silvesterfeuerwerk verursacht worden waren, waren die Wittenberger Feuerwehren laut Stadtverwaltung außerdem zu einem beginnenden Balkonbrand ausgerückt und hatten dort Schlimmeres verhindern können. Insgesamt sei es zu sechs Einsätzen gekommen, davon fünf Brände und eine technische Hilfeleistung.