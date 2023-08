Training des Iron Drift Kings abgebrochen Unwetter in Gräfenhainichen: Straßen überflutet, Keller laufen voll

Binnen kürzester Zeit sind in Gräfenhainichen am Donnerstagabend Straßen überflutet worden. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz. Das Training des Iron Drift Kings in Ferropolis musste abgebrochen werden.