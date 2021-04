Unterstützung von unerwarteter Seite in Wittenberg

Am Theater sind Reparaturen nötig. Diana Pielorz vom Betreiberverein hofft auf freiwillige Helfer. Und bekommt Unterstützung von unerwarteter Seite.

Phönix Theaterwelt: Das Gerüst steht schon an der Fassade zum Treppenhaus mit Bühnenturm.

Wittenberg - Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Noch am Vormittag des gestrigen Freitags erklärt auf eine MZ-Anfrage Diana Pielorz vom Betreiberverein der Phönix Theaterwelt Wittenberg, dass freiwillige Helfer gebraucht werden. Nach Möglichkeit solche ohne Höhenangst, denn ihr Einsatzort soll oben sein auf einem Gerüst.

Das steht schon am ehemaligen Personaleingang des Theatergebäudes, respektive an der Außenfassade jenes Treppenhauses, das zum Bühnenturm führt. Während Pielorz das Vorhaben erläutert, laufen, wie sich später herausstellt, im Hintergrund sehr konstruktive Bemühungen. Am Nachmittag steht fest: Die Firma Bau-Team hilft im Bereich des Simses und bei den Putzarbeiten. Zur MZ sagt Pielorz: „Manchmal funktioniert Zivilgesellschaft doch sehr gut.“

„Keine große Sache“

Nach Auskunft von Enrico Reinecke hat den Kontakt Marco Glaß angebahnt. Glaß ist durch seinen Verein Projektschmiede gut vernetzt - und hilfsbereit ohnehin. Reinecke, der mit Mathias Pannier die Firma Bau-Team betreibt, sagt auf Nachfrage zur MZ: „Man hilft, wo man kann.“ Dies gelte umso mehr in diesen Zeiten, da Baufirmen nur schwer zu finden seien. Nächste Woche soll es nach jetzigem Stand losgehen, erklärt der Unternehmer und meint: „Das ist keine große Sache.“

Gut möglich, dass Diana Pielorz das anders sieht. Ihre Freude über die unerwartete Hilfe ist jedenfalls zu spüren. Über die auszuführenden Arbeiten an der zur Thomas-Müntzer-Straße hin gelegenen Fassade sagt sie, dass besonders der Sims am Dach reparaturbedürftig sei. Gleiches gilt für die Betonfenster, deren Fugen porös sind. Außerdem soll die Fassade „gekärchert“ werden, auch Malerarbeiten stehen an.

Für die letztgenannten Arbeiten würde Pielorz sich nun gleichwohl über ein paar Freiwillige freuen. Diese jedoch müssten sich zeitnah melden, denn das Gerüst, aufgestellt von der Firma Goldmann, stehe „nur“ vier Wochen.

In Bewegung gesetzt hat diese jüngste Hilfsaktion übrigens der Förderverein der Theaterwelt: Kristina Ackermann, manchem bekannt unter anderem von gemeinsamen Auftritten mit dem Paul-Gerhardt-Orchester Wittenberg, hatte dieser Tage einen Hilferuf bei Facebook gepostet. Er endet mit den frohgemuten Worten: „Irgendwann dürfen wir wieder öffnen und dann soll alles schick sein.“ Tatsächlich ist die Phönix Theaterwelt von der Coronapandemie und den damit verbundenen Eindämmungsverordnungen arg gebeutelt.

Notbremse seit 2020

Auf die jetzt von der Bundesregierung beschlossene Notbremse angesprochen, sagt Diana Pielorz: „Wir haben die Notbremse doch seit März 2020. Es ist nicht mehr witzig.“ Sie erklärt aber auch, dass Jammern nicht hilft. Und so sind sie nun damit beschäftigt, Tickets zurückzuzahlen für Veranstaltungen, die den Lockdowns zum Opfer gefallen sind. Manche, so Pielorz, „wurde verschoben und verschoben“. Andere sind ausverkauft und es stellt sich die Frage, wie sie logistisch über die Bühne gehen, wenn wegen der coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln nur 150 bis 170 der 389 Plätze im Saal besetzt werden dürfen.

Nichtsdestotrotz haben sie die kommende Spielzeit, es wird die 19. sein, geplant, etwa erwarten sie im September den Schauspieler und Kabarettisten Uwe Steimle. Diana Pielorz sagt: „Wir werden sehen, ob und wie wir dann spielen können.“

Veranstaltungen im Phönix für die kommende Spielzeit sind unter www.theater-wittenberg.de im Internet abrufbar. Freiwillige, die bei den erwähnten Reinigungs- und Malerarbeiten helfen wollen, können sich zeitnah melden per E-Mail an info@theater-wittenberg.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0152/54088250. (mz/Corinna Nitz)

Es geht weiter, ganz sicher. FOTO: C. Nitz