Coswig/MZ - So besonders der Montag für die Seniorin ist, so gewöhnlich verbringt sie ihn. Gegen 9 Uhr morgens öffnet sie – wie nahezu jeden Tag – ihr kleines Ladengeschäft in der Coswiger Friederikenstraße, verbringt einen grundsätzlich normalen Tag auf der Arbeit und lässt sich dann – erst nach Feierabend – im kleinen Rahmen der Familie bei einem gemeinsamen Abendessen etwas feiern. Christel Boehnel ist an diesem Montag 80 Jahre alt geworden.

Spielzeugladen als Institution

Die sympathische Seniorin ist vielen Coswiger Generationen gut bekannt. Der Name allein schon ist für die Einwohner der Stadt eng verbunden mit der Versorgung von Spielzeug. „Boehnels Spielzeugladen“ ist schlichtweg eine Institution auf dem kleinen Coswiger Boulevard. „Am 2. August 1946 haben meine Eltern eröffnet“, berichtet Christel Boehnel der MZ.

Tatsächlich habe man damals gar nicht mit Spielzeug angefangen, sondern mit sogenannten Kleinmöbeln. „Fußbänke, Handtuchhalter, Besteckkästen“, zählt sie auf. Erst ein Jahr später entscheiden die Eltern sich, auf Spielzeug zu konzentrieren. „Meine Mutter hatte damals die erste Bestellung in Westberlin aufgegeben“, berichtet Boehnel. Sie sei tatsächlich von Anfang an dabei gewesen. „Schon als kleines Kind habe ich mich immer mit dem Spielzeugladen beschäftigt“, sagt sie.

Durch Bombenangriff traumatisiert

Zu Beginn gerade mal drei Jahre alt, hatten ihre Eltern sie grundsätzlich mit im Geschäft. Durch einen Bombenangriff, den die kleine Christel in Zerbst erlebt, schwer traumatisiert, weigert sie sich viele Jahre lang überhaupt von der Seite ihrer Eltern zu weichen.

„Und so war ich im Prinzip von Anfang an mit eingebunden“, sagt sie. Ende der 1950er Jahre zieht das Geschäft innerhalb der Friederikenstraße noch einmal um und ist fortan in der Nummer elf anzutreffen. 1981 übernimmt Christel Boehnel das Geschäft von ihren Eltern komplett.

Lego- und Playmobil-Bausätze

Nach der Wende spezialisiert sie sich im Besonderen auf Lego und Playmobil. Auch heute noch belegen Bausätze dieser beiden Marken das Gros der Warenauslage. Grundsätzlich habe sich das auch aufgrund des Mitwirkens ihres eigenen Sohnes dazu entwickelt. Auch heute noch übernehme er die Bestellungen solcher Bausätze. Boehnel berichtet von etlichen Stammkunden die seit Jahren aus Coswig, Wittenberg und auch Dessau zu ihr kämen.

Oftmals kommen die Kinder von damals mit ihrem eigenen Nachwuchs und lassen sich beraten. „Manchmal sogar mit den Enkelkindern.“ Eine andere Tätigkeit könne die Seniorin sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. „Ich mache das, weil es mir nach wie vor Spaß macht“, sagt sie. Über die Jahre hinweg habe sie sich immer wieder auch in Kitas, Schulen und Kinderheimen der Region im Rahmen ihrer Möglichkeiten engagiert. „Mir sind die Coswiger Kinder über die Jahre ans Herz gewachsen.“