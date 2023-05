Wirtschaftsstammtisch in Coswig

Madita Schoenwald in ihrem Büro im Coswiger Amtshaus

Coswig/MZ - Die Stadt Coswig lädt erstmals wieder zum Wirtschaftsstammtisch ein. Diese in der Vergangenheit immer sehr gut besuchte Veranstaltung mutet vor dem Hintergrund der Pandemiejahre – in denen Treffen wie diese durch die jeweiligen Verordnungen nicht möglich waren – fast schon wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten an. Das soll sich jetzt ändern. „Der Anfang ist gemacht“, sagt Madita Schoenwald.