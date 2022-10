Unternehmer auf unbekanntem Terrain unterwegs

Wittenberger Unternehmer entscheidet sich einen geistig behinderten jungen Mann in den Werkstattalltag und das Kollegium zu integrieren.

WITTENBERG/MZ - Der Fachkräftemangel ist seit Jahren in aller Munde. Er ist in vielen Branchen zu einer steten Herausforderung für die Unternehmen geworden. Auch im Landkreis Wittenberg wird allerorts nach Lösungen gesucht. Manch Unternehmer begibt sich dabei sogar auf außergewöhnliche Wege und betritt unbekanntes Terrain. So auch Michael Dörfel, der sich entschieden hat, einen jungen Mann mit geistiger Behinderung eine Chance zu geben und ihn zu integrieren.