Unternehmen aus Reinsdorf erhält höchste Auszeichnung

Ein Reinsdorfer Unternehmen bekommt höchste Auszeichnung seiner Branche, den Holzbaupreis. Was Kai Vaters Firma in Berlin dafür getan hat.

Reinsdorf/Berlin/MZ - In der Lutherstadt kennen den Namen viele, das Firmenschild prangt an zig Baustellen, vor allem an solchen, wo es ums Bauen im Bestand geht. Dabei macht das Reinsdorfer Handwerksunternehmen Kai Vater Zimmerei und Holzbau sein Hauptgeschäft seit Langem in Berlin. „90, 95 Prozent“ seiner Auftragsprojekte, so Firmenchef Kai Vater, würden in der deutschen Hauptstadt realisiert, bekanntlich nur einen Katzensprung von der Lutherstadt entfernt.