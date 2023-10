In Wittenberg fährt ein Mann gegen eine Mauer und flieht dann. Was die polizeilichen Ermittlungen ergeben haben.

Wittenberg/MZ - Am Sonntag ,15. Oktober, gegen 05:20 Uhr, ereignete sich in der Gummiwerkstraße in Wittenberg ein Verkehrsunfall.

Hierbei fuhr der Fahrer eines BMW gegen eine Betonmauer und entfernte sich unerlaubt. Am Unfallort konnten die Polizeibeamten des Polizeireviers Wittenberg den vermeintlichen Fahrer ermitteln und schließlich an seiner Wohnanschrift in Wittenberg antreffen. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der junge Mann wurde anschließend zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus verbracht und ein Strafverfahren eingeleitet.