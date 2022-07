Feuerwehreinsatz in Kropstädt: Anderthalb Hektar Wald stand in Flammen

Kropstädt/MZ - Keine ruhige Nacht hatten am Samstag die Feuerwehren aus Wittenberg und Umgebung. In einem Waldstück etwa 500 Meter vor der Ortschaft Kropstädt brannte eine Fläche von etwa 15.000 Quadratmetern, also anderthalb Hektar. Erst am Vormittag, rund acht Stunden nach der ersten Alarmierung um 1.58 Uhr war der Brand gelöscht. Menschenleben waren nicht in Gefahr, teilte die Stadt Wittenberg am Morgen mit.

