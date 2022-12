Unglückliche Kommunikation? Warum Vetter am Montag des Busbetrieb einstellte - und jetzt dafür kritisiert wird

Die überraschende Einstellung des Busverkehrs am Montag hat ein Nachspiel. Der Landkreis Wittenberg beklagt, in die Entscheidung nicht eingebunden gewesen zu sein. Was war passiert?