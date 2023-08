Unglück im Landkreis Wittenberg Scheune brennt in Brandhorst - Feuerwehr muss wegen Glutnestern wiederkehren

In Brandhorst, einem Ortsteil von Oranienbaum-Wörlitz, fängt am Montag eine Scheune Feuer. Warum die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren auch am Dienstag noch mal ausrücken müssen.