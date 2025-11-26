Mitglieder der Rettungshundestaffel aus Vockerode trainieren mit ihren Tieren in Ferropolis. Warum sie das tun und was der Hintergrund ist.

Tarik von Hundeführerin Bettina hat den Vermissten gefunden und setzt ein lautes Bellen ab. So soll es sein. Belohnung ist ein Leckerli.

Gräfenhainichen/MZ. - Das alte Sprichwort sagt: „Es geht den Menschen wie den Leuten“. Oder eben den Hunden. Auf unbekanntem Terrain bewegt man sich eben unsicher. Doch das soll bei den Hunden der Rettungshundestaffel aus Vockerode möglichst vermieden werden. Aus diesem Grund müssen alle möglichen Eventualitäten, die den Rettern auf vier Pfoten im Einsatz begegnen können auch irgendwie einmal durchgespielt und geübt werden.