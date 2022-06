Ungeklärte Mordfälle: Beate Landgraf ist 1990 auf dem Weg von Coswig ins Internat verschwunden

Die 17-jährige Schülerin verschwand 1990 auf dem Weg mit dem Zug in ihr Internat in Wiesenburg. Erst Monate später ist ihre Leiche gefunden worden. Ein Tatverdächtiger ist 2003 verstorben.

Coswig/MZ - Was am 18. Juni im Nachwendejahr 1990, an einem Montag, im Kliekener Wald bei Coswig wirklich geschah, wer die 17-jährige Beate Landgraf ermordete, bis heute ist das nicht klar. Auch 32 Jahre danach liegt ein seltsamer Schleier über dem Verbrechen. Dass dieser nach so langer Zeit noch gelüftet werden kann, hält Staatsanwalt Hermann Josef Gerhards für äußerst unwahrscheinlich. „Spurentechnisch kann da gar nichts mehr passieren“, schätzt der ermittelnde Staatsanwalt.