Wittenberg/MZ - Auf der B 187 zwischen Griebo und Wittenberg kam es in einer leichten Kurve zum Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Sprinter und einem VW Caddy. Passiert ist das am 11. Dezember um 15.20 Uhr.

Beide Unfallbeteiligten, ein 37-Jähriger und eine 43-Jährige wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Bis 18.50 Uhr wurden verkehrsregulierende Maßnahmen durchgeführt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 71-jähriger Kia-Fahrer am 12.12.2023 um 10.39 Uhr in Wittenberg die Annendorfer Straße aus Richtung E-Center-Parkplatz kommend in Richtung Teucheler Weg mit der Absicht, an der dortigen Kreuzung weiter geradeaus in Richtung Berliner Chaussee zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW, dessen 59-jähriger Fahrer den Teucheler Weg in Richtung Annendorfer Straße befuhr. Die 70-jährige Beifahrerin des Kia wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.