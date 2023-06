Wittenberg/MZ - Das gute Wetter lockte am Wochenende wieder viele Radfahrer auf die Straßen im Landkreis. Es hat aber auch einige Unfälle mit Radlern gegeben. In Mühlanger war am Sonntag um kurz vor 23 Uhr ein 54-jähriger Radfahrer auf der Dresdener Straße gestürzt, nachdem er gegen eine Bordsteinkante gefahren war.

Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Weil der Radfahrer mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert war, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme angeordnet, hieß es von der Polizei.

Platzwunde am Kopf

Auch auf der L 123 zwischen Boßdorf und Kropstädt ist ein Radfahrer am Sonntagnachmittag gestürzt. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte dort, heißt es im Polizeibericht. Er habe dabei noch Glück im Unglück gehabt – weil er einen Helm trug, blieb es bei leichten Verletzungen. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen. Ein hilfsbereites Ehepaar kam zeitnah am Unfallort vorbei und sorgte sich um den Verunfallten. Der 63-jährige Radfahrer aus Berlin wurde sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht.

Glück hatte auch eine 14-jährige Radfahrerin in der Wittenberger Innenstadt beim Zusammenstoß mit einem Auto. Das Mädchen war am Sonntagnachmittag auf die Lerchenbergstraße abgebogen und hatte dabei einen vorfahrtsberechtigten Wagen übersehen. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht, wobei eine medizinische Behandlung nicht erforderlich wurde. An Auto und Fahrrad enstand Sachschaden.

Mit Motorrad zusammengestoßen

Ermittlungen nach einem Zusammenstoß mit einem Motorrad am Sonntag in Jessen gibt es gegen eine 62-jährige Radfahrerin. Die Frau war auf dem Radweg der Hospitalstraße in Richtung Elsterbrücke unterwegs, als ihr – so berichtete sie später der Polizei – plötzlich unwohl geworden sei und sie nach links auf die Fahrbahn abkam. Dort kollidierte sie mit einem Motorrad, das in die gleiche Richtung unterwegs gewesen war. Die Beteiligten stürzten auf die Fahrbahn.

Die Radfahrerin, der 71-jährige Kradfahrer und seine 62-jährige Sozius mussten mit leichten Verletzungen medizinisch versorgt werden. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Gegen die Radfahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.