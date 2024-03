Zahna/MZ - Am 14. März befuhr eine 74-jährige VW-Fahrerin um 08.40 Uhr in Zahna von einem Parkplatz kommend nach links auf die Bahnhofstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Suzuki.

Dessen 33-jährige Fahrerin befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Kirchplatz kommend in Richtung Fischermühlenstraße. Der Suzuki schleuderte in der Folge auf die Seite und blieb mittig auf der Fahrbahn liegen. Die 33-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde durch zwei Ersthelfer aus ihrem Fahrzeug befreit. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie wurden abgeschleppt.