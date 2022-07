Motorradfahrer bei Unfall in Annaburg schwer verletzt

Bei einem Unfall im Landkreis Wittenberg ist am Samstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war aus bislang unbekannter Ursache gestürzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall in Annaburg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Annaburg/dpa - Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Wittenberg schwer verletzt worden.

Der Mann sei mit seinem Motorrad am Samstag auf einer Kreisstraße zwischen zwei Ortsteilen von Annaburg zu Fall gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren den Angaben zufolge nicht beteiligt.