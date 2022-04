Unerhört schön in der Christuskirche Wittenberg

Wittenberg - Normalerweise leitet Michael Marinov das Paul Gerhardt Orchester der Kreismusikschule Wittenberg. Jetzt sitzt der Violinist im Altarraum der Christuskirche und am Pult steht Kreiskantor Michael Weigert. Mehr noch: Auch Christoph Reuter, Pianist und Komponist aus Berlin, schaltet sich immer wieder ein. Wie sich das anfühlt, nicht selbst den Takt vorzugeben? „Es ist Entspannung“, sagt Marinov in einer Pause zur MZ. Und was den Grund der Zusammenkunft betrifft, so erklärt er: „Ich bin begeistert von dem Projekt.“