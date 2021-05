Undichter Gasherd in Wittenberg löst Alarm aus

Wittenberg

Am Sonntagabend wurden die Feuerwehren in Wittenberg zu einem gefährlichen Einsatz nach Piesteritz alarmiert. Die Leitstelle ging von einem Einsatz mit gefährlichen Stoffen und Gütern in der Piesteritzer Rothemarkstraße aus, als die Wehren aus Wittenberg-West, Apollensdorf, Reinsdorf/Dobien, Braunsdorf, Pratau und die Kameraden der hauptamtlichen Wachbereitschaft Wittenberg um 20.41 Uhr in Marsch gesetzt wurden.

Ein Mieter eines Mehrfamilienhauses hatte der Integrierten Leitstelle einen Gasgeruch im Haus gemeldet. Der Angriffstrupp der Hauptwache setzte Messgeräte im Hausflur ein. Daraufhin wurde entschieden, dass der betroffene Hauseingang evakuiert werden muss.

Unter schwerem Atemschutz gingen Feuerwehrleute daraufhin durch den Hausflur und baten alle Bewohner nach draußen. Die Ursache des Gasaustritts wurde durch Mitarbeiter der Stadtwerke gefunden. Ein undichter Anschluss eines Gasherdes wurde festgestellt und abgedreht. Anschließend konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Bei dem Einsatz wurde nieman verletzt. Um 21.54 Uhr konnte der Einsatz bei der Leitstelle abgemeldet werden. (mz)