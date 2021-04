Unbekannte kappen Jungbäume in Wittenberg

Wittenberg - Selten sind die Fälle so spektakulär wie jener vor ziemlich exakt zehn Jahren: 81 frisch gepflanzte Jungbäume standen plötzlich ohne Krone da - fein säuberlich war der obere Teil ihrer Stämme auf Höhe des Stützgerüsts abgesägt. Tatort war der Potsdamer Ring. Der Vorfall, der am 16. März 2011 angezeigt wurde, ließ Wittenberger erschüttert und ratlos zurück - wer macht sowas? Ein „ungeheuerlicher Baumfrevel“, schrieb damals die MZ.

Sägen am Anleger

In ungleich kleinerem Maßstab kommt so etwas in Wittenberg immer mal wieder vor. Auch derzeit beschäftigen die Stadt Wittenberg mehrere solcher Fälle. Unweit des Anlegers in Kleinwittenberg, wo üblicherweise die Kreuzfahrtschiffe festmachen, haben Unbekannte kürzlich einen Baum umgesägt, bestätigt Uwe Branschke vom auch fürs Wittenberger Grün zuständigen Fachbereich Öffentliches Bauen. Es handelte sich um eine Mehlbeere. Die Stadt habe den Fall zur Anzeige gebracht, darüber hinaus aber „keine Handhabe“. Es sei im Übrigen leider nicht das erste Mal, dass in diesem Bereich, einem keineswegs abgelegenen Gebiet, Bäume zerstört wurden, sagt Branschke und spricht von eindeutigem Vandalismus.

Linden vertrocknet

Anders liegt der Fall, wie sich herausstellte, in der Schillerstraße. Über den Mängelmelder „Sag’s uns einfach“ war am 28. März im Rathaus die Meldung eingegangen, „dass zwei junge Bäume am Fußweg zum Supermarkt gekappt worden sind, etwa 1 m bis 1,50 Meter über dem Boden“. Hier seien zwei Linden allerdings „absichtlich“ gefällt worden, so Branschke, da sie vertrocknet waren; eine Genehmigung habe der Eigentümer dafür angesichts des noch geringen Stammumfangs nicht benötigt. Die Stadt werde aber beobachten, ob die Nachbarbäumchen ausschlagen, und dann gegebenenfalls Nachpflanzungen fordern.

„Es scheint sich nicht nur um einen Einzelfall zu handeln, auch an anderen Stellen sind Bäume gekappt worden“, schreibt der Bürger - oder die Bürgerin - aus der Schillerstraße weiter. Solche Einzelfälle lassen sich tatsächlich finden, etwa an der Landstraße zwischen Seegrehna und Pratau, wo eine kleine Allee von Jungbäumen heranwächst. Wenn man sie lässt. Zwei benachbarte Bäumchen fand die MZ dort beschädigt vor; in einem Fall sieht die Bruchstelle glatt durchgesägt aus, der obere Teil lag noch daneben.

Nie aufgeklärt

Aufgeklärt wurde die Untat vom Potsdamer Ring übrigens offenbar nie. Bei der Polizei seien dazu nach dieser langen Zeit auch keine Unterlagen mehr greifbar, erklärte Polizei-Sprecherin Cornelia Dieke. So hält sich die Mär, dass es ein früherer Mitarbeiter war, der seinem Unternehmen schaden wollte. Den Schaden freilich hatte die Allgemeinheit. (mz/Irina Steinmann)